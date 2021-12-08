Тагильские депутаты Малых, Рощупкин, Радаев и Погудин поддержали закон о QR-кодах

Он запрещает посещать массовые предприятия без наличия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Кроме того, QR-код, документ о медотводе от вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе потребуется для посещения общепита, культурных учреждений и магазинов. Законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ 16 декабря.