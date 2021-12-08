Тагильские депутаты Малых, Рощупкин, Радаев и Погудин поддержали закон о QR-кодах

Вячеслав Малых, Владимир Рощупкин, Владимир Радаев и Вячеслав Погудин проголосовали «за» введение QR-кодов о сделанной прививке от COVID-19.
Напомним, 7 декабря Депутаты Заксобрания Свердловской области рассмотрели и поддержали федеральный законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Он запрещает посещать массовые предприятия без наличия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Кроме того, QR-код, документ о медотводе от вакцинации или справка о перенесенном коронавирусе потребуется для посещения общепита, культурных учреждений и магазинов. Законопроект будет рассмотрен Госдумой РФ 16 декабря.
Трое из поддержавших закон депутатов — Владимир Рощупкин, Владимир Радаев и Вячеслав Погудин — были выбраны в Нижнем Тагиле в региональное ЗакСо по одномандатным округам уже в третий раз.