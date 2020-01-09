Названа дата пресс-конференции губернатора Свердловской области
Сегодня, 13:43ПолитикаФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Первая в этом году пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева предварительно запланирована на 17 января, сообщают ЕАН со ссылкой на собственный источник в региональном правительстве.
Встреча с журналистами пройдет на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО». Перед этим губернатор посетит Москву, где будет присутствовать на ежегодном послании президента России Владимира Путина, которое состоится 15 января. После этого Куйвашев будет готов обратиться к журналистам и рассказать о планах по развитию региона в этом году.
Кроме того, во время встречи с представителями СМИ глава Свердловской области расскажет о планах по подготовке к Универсиаде-2023, реализации нацпроектов и подготовке к празднованию 75-летия Победы в ВОВ.
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