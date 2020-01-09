Названа дата пресс-конференции губернатора Свердловской области

Встреча с журналистами пройдет на площадках «Екатеринбург-ЭКСПО». Перед этим губернатор посетит Москву, где будет присутствовать на ежегодном послании президента России Владимира Путина, которое состоится 15 января. После этого Куйвашев будет готов обратиться к журналистам и рассказать о планах по развитию региона в этом году.