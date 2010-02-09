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Мобильник будет переводить речь на все языки мира
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мобильник будет переводить речь на все языки мира

9 февраля 2010, 16:04ПолитикаArtem
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