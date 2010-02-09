Мобильник будет переводить речь на все языки мира

Он позволит в реальном времени переводить разговоры по сотовому на любой язык по желанию абонента. Как сообщает Би-Би-Си, многоязычный телефон может появиться на рынке к 2012 году. Ожидается, что его снабдят шестью тысячами языков - по утверждению специалистов, столько их и существует на планете в разговорной форме.