Мобильник будет переводить речь на все языки мира
9 февраля 2010, 16:04ПолитикаArtem
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Google завершает создание революционного проекта - многоязычного мобильного телефона.
Он позволит в реальном времени переводить разговоры по сотовому на любой язык по желанию абонента. Как сообщает Би-Би-Си, многоязычный телефон может появиться на рынке к 2012 году. Ожидается, что его снабдят шестью тысячами языков - по утверждению специалистов, столько их и существует на планете в разговорной форме.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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