Свердловские депутаты отработали последнее заседание в нынешнем составе

В следующий раз они соберутся только через полтора месяца, после того, как пройдут выборы депутатов Нижней палаты Законодательного собрания. Комментируя УралПолитРу прошедшие два года работы, спикер областной думы Николай Воронин сказал, что видит их очень позитивно. «Все депутаты работали на совесть. Мне приятно отметить, что ни одно заседание за все это время не было сорвано», – отметил Николай Воронин.