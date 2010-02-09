Зарплата свердловских бюджетников вырастет на 15%
9 февраля 2010, 16:38ПолитикаArtem
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Как пишет ГородФМ, об этом заявил областной министр экономики Михаил Максимов.
Рост связан с переходом на новые формы оплаты труда. В прошлом году зарплата свердловчан оставалась на уровне 2008-ого. Однако если брать реальные цифры, то она снизилась на 10%.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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