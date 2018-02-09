46 избирательных участков будут оборудованы видеонаблюдением в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле продолжается подготовка к выборам президента РФ. Сейчас на избирательных участках города началась установка систем видеонаблюдения. Как пояснили в избирательной комиссии Тагилстроевского района, в городе в общей сложности появится 56 избирательных участков.

Некоторые из них невозможно снабдить системой видеонаблюдения. Так, два временных участка будут размещены в городской больнице и в пансионате «Тагильский», где по закону запрещено размещать камеры. Также в некоторых поселках под Нижним Тагилом есть затруднения с доступом к интернету.

Из-за этого системой видеонаблюдения будут оборудованы только 46 из 56 участков. Сейчас на них уже начался монтаж техники. В помещениях для голосования будет установлена видеоаппаратура с записью звука и четким разрешением съемки. Одна камера будет направлена в сторону урн для бюллетеней, чтобы избежать фальсификации, а вторая – на избирательную комиссию.

Установку аппаратуры планируют завершить к концу февраля. Предполагается, что видеонаблюдение будет вестись не только на протяжении всего дня голосования, но и во время подсчета результатов. Изображение будет транслироваться в интернет, где его сможет увидеть любой желающий, пишет «Тагильский Рабочий».