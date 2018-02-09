8 кандидатов будут внесены в бюллетени для выборов президента РФ (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия РФ официально утвердила текст и форму для избирательного бюллетеня, который будет использоваться на выборах президента в марте 2018 года. В него вошли 8 фамилий кандидатов, которые перечислены в алфавитном порядке.

Россиянам предложат сделать выбор между Сергеем Бабуриным, Павлом Грудининым, Владимиром Жириновским, Владимиром Путиным, Ксенией Собчак, Максимом Сурайкиным, Борисом Титовым и Григорием Явлинским. У каждого кандидата в бюллетене будет указана дата рождения, место работы и место жительства, а также партия, от которой они выдвигаются.

В ЦИК рассказали, что лицевую сторону стандартного бюллетеня будет покрывать защитная сетка из зеленой краски, а на бюллетенях для КОИБа защитный фон будет присутствовать на оборотной стороне. Ожидается, что на президентских выборах будут использоваться КОИБы 2010 и 2017 годов выпуска.

На верхней части листа будет предусмотрена защитная марка, а также место для печати и подписей членов избиркома. В бюллетене для КОИБа марка будет находиться на оборотной стороне.

После утверждения текста региональные избиркомы начнут распечатку бюллетеней, которые должны быть изготовлены к 7 марта, пишет ИА «ТАСС». В общей сложности к президентским выборам изготовят более 111 млн бюллетеней, а для россиян, которые проживают за границей, будут напечатаны около 1,87 млн экземпляров.