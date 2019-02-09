Врач-стоматолог станет депутатом думы Екатеринбурга вместо Антона Швалева

Ранее Антон Швалев переехал на работу в Омск. Владимир Козлов являлся помощником экс-депутата в столице Урала. Такая замена была одобрена советом регионального отделения партии «Справедливая Россия».

В Верх-Исетском территориальной группе Владимир Козлов занял второе место, уступив лишь Швалеву.

Ранее Козлов также баллотировался на выборы в Законодательное собрание Свердловской области, однако не набрал нужного числа голосов для избрания.