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Врач-стоматолог станет депутатом думы Екатеринбурга вместо Антона Швалева
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Врач-стоматолог станет депутатом думы Екатеринбурга вместо Антона Швалева

Сегодня, 12:21ПолитикаФото: страница Владимира Козлова в Facebook
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