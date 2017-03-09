Находящийся под домашним арестом чиновник МУГИСО может выходить на прогулки с дочкой
9 марта 2017, 08:30Политика
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Домашний арест для Игоря Разунина, директора департамента рекламы МУГИСО, был продлен на 2 месяца. Такое решение вынес Свердловский областной суд.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, Игорь Разунин в конце 2016 года была пойман на взяточничестве. Задержание чиновника происходило в его рабочем кабинете.
Интересно, что мужчина по разрешению суда может гулять с дочкой и ходить с ней в медучреждения, пишет E1.ru. Сообщается, что смягчение режима произошло с учетом доводов защиты.
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