Находящийся под домашним арестом чиновник МУГИСО может выходить на прогулки с дочкой

Напомним, Игорь Разунин в конце 2016 года была пойман на взяточничестве . Задержание чиновника происходило в его рабочем кабинете.

Интересно, что мужчина по разрешению суда может гулять с дочкой и ходить с ней в медучреждения, пишет E1.ru. Сообщается, что смягчение режима произошло с учетом доводов защиты.