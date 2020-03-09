Итоги недели: бездомный шахматист, вернувшиеся тагильчане и чистый воздух

Мы продолжили рубрику о молодёжи Нижнего Тагила. На этот раз своими размышлениями о родном городе поделились те, кто на долгое время его покидал, но после решил вернуться.

«Постепенно стала смотреть на город по-другому». Почему молодежь возвращается в Тагил

Нижний Тагил два года готовится к открытию мусоросортировочного завода на месте свалки. В 2019-м общественники забили тревогу, заподозрив, что в город будут свозить мусор со всей области. Эти и другие вопросы мы задали замдиректора «Облкоммунэнерго» по строительству объектов обращения с ТКО Андрею Яськину.

«Европа шла к этому 50 лет». Андрей Яськин — про мусоросортировочный завод в Тагиле

На прошлой неделе официально началось строительство моста через Тагильский пруд. Пока, правда, только расчищают территорию.

Мэрия объявила о начале строительства моста через Тагильский пруд

Шахматист-пенсионер Вячеслав Гуз, который скитается по Нижнем Тагилу, ночует на вокзале, но при этом умудряется брать призы на городских турнирах, теперь бездомный официально. Его выписали из квартиры по решению суда.

Бездомного шахматиста-пенсионера из Нижнего Тагила официально выселили из квартиры

Нижний Тагил вошёл в федеральный проект «Чистый воздух» в 2018 году. С помощью экспертов редакция TagilCity.ru проанализировала, насколько продвинулась реализация проекта.