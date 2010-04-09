Глава свердловской РЭК подал в отставку

Об этом в ходе видеоконференции с главами муниципалитетов заявил губернатор Свердловской области Александр Мишарин, передаёт УрБК. Именно руководителей территорий областные власти обвиняли в необоснованном завышении тарифов ЖКХ. При этом признано, что РЭК не контролировала данный процесс. «Проверка показала, что тарифы в ряде мест выросли в 2—3 раза. Такого не может быть, а РЭК давала одобрение всему этому», — заявил глава региона.