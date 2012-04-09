Уральский политик возглавил «Монархическую партию России»
9 апреля 2012, 10:23Политика
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На состоявшемся в Москве съезде учреждена «Монархическая партия России». Как сообщает «Интерфакс», ее возглавит экс-депутат Госдумы Антон Баков.
Партия собирается восстановить в России монархию. На троне мы видим потомков Романовых. В целом у нас в России и так монархия, но она нелегитимна. Это попросту захват власти сообщили в пресс-службе партии.
В партию вступило около 1000 человек. Ее юридическим адресом будет Свердловская область, Белоярский район, поселок Косулино.
Уральский политик Антон Баков был депутатом Свердловской областной думы,затем депутатом Государственной Думы РФ. В последние годы Баковспециализируется на развитии интернет-СМИ и политических социальныхсетей, в частности, направленных на мобилизацию населения на борьбу скоррупцией, сообщает АПИ.
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