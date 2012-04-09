Уральцы создают «Первую молодежную партию России»

Как сообщил АПИ организатор новой партии Дмитрий Лихачев, партия будет базироваться на политиках из молодежных палат России.

«Первая молодежная партия» «дебютирует» на выборах в городскую думуЕкатеринбурга в 2013 году. В ближайших планах молодых политиков —провести учредительный съезд.