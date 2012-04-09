Уральцы создают «Первую молодежную партию России»
9 апреля 2012, 08:17ПолитикаОльга
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Министерство юстиции России уже приняло пакет документов на регистрацию политического объединения.
Как сообщил АПИ организатор новой партии Дмитрий Лихачев, партия будет базироваться на политиках из молодежных палат России.
«Первая молодежная партия» «дебютирует» на выборах в городскую думуЕкатеринбурга в 2013 году. В ближайших планах молодых политиков —провести учредительный съезд.
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