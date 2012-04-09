Завтра в Нижнем Тагиле состоится выездное заседание президиума Правительства Свердловской области
9 апреля 2012, 19:02ПолитикаВалерия Лошкарева
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10 апреля в Нижний Тагил съедутся почти все члены президиума областного Правительства во главе с губернатором Александром Мишариным.
Целью приезда высокопоставленных чиновников, по данным начальника Информационно-аналитического отдела Администрации Нижнего Тагила Геннадия Колбина, является выездное заседание.
Ожидается, что визит губернатора продлится с 11 до 17 часов. По плану, заседание президиума пройдет на Вагонке, далее, возможно, Александр Сергеевич посетит телекомпанию «Телекон», а потом, по предварительным данным, к 13:00 вернется на Вагонку в ДК Окунева.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru
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