Завтра в Нижнем Тагиле состоится выездное заседание президиума Правительства Свердловской области

Ожидается, что визит губернатора продлится с 11 до 17 часов. По плану, заседание президиума пройдет на Вагонке, далее, возможно, Александр Сергеевич посетит телекомпанию «Телекон», а потом, по предварительным данным, к 13:00 вернется на Вагонку в ДК Окунева.