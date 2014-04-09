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Область положительно оценила работу Администрации Нижнего Тагила по выполнению майских указов Президента РФ
Сюжеты:
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Область положительно оценила работу Администрации Нижнего Тагила по выполнению майских указов Президента РФ

9 апреля 2014, 17:30ПолитикаCorey
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