Область положительно оценила работу Администрации Нижнего Тагила по выполнению майских указов Президента РФ

Открыл заседание первый заместитель председателя областного правительства Владимир Власов. Говоря о реализации майских указов Президента Российской Федерации, он отметил положительную динамику по ряду направлений и сделал акцент на тех отраслях, где предстоит активизировать работу.

По итогам 2013 года мы выполнили практически все запланированные показатели, - сказал Владимир Власов. - Основным направлением остается экономическая программа и улучшение благосостояния и заработной платы работников здравоохранения, образования, сферы социальной политики и культуры.

Отмечая серьезные задачи региона в области здравоохранения, первый заместитель председателя правительства Свердловской области дал высокую оценку муниципальной программе «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил до 2020 года», в рамках которой предусмотрено предоставление грантов и муниципального жилья медицинским специалистам.

Министр строительства и развития инфраструктуры Виктор Киселев и руководитель министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов подробно рассказали об улучшении жилищных условий для граждан Свердловской области и ходе выполнения программ по переселению из аварийного жилья, а также по строительству нового.

У Нижнего Тагила хороший опыт начала реализации проектов строительства жилья эконом-класса - это микрорайоны «Муринские пруды» и «Александровский уточнил Виктор Киселев.

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Николай Смирнов также отметил активность и хороший темп работы тагильчан: «Программу по переселению жителей из ветхого жилья будут реализовывать все. Но подходы к работе у всех разные. Могу привести пример Нижнего Тагила, который у меня «с шеи не слазит», говорит: «Дайте денег, и мы будем строить». Поэтому в Тагиле в строящихся домах уже второй этаж завершается, а в Верхотурье еще и котлована нет».

Заместитель Главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных подтвердила успешность выполнения майских указов Президента в Нижнем Тагиле и отметила наиболее важные задачи.

Мы выполним все намеченные мероприятия на 2014 год и сдадим в эксплуатацию плановые метры нового жилья сказала Евгения Черемных.

Что касается вопроса по предоставлению мест в ДОУ детям в возрасте от трех до семи лет, то он в этом году будет решен полностью. Однако для Нижнего Тагила на период с 2015 по 2017 годы необходимо планировать ввод в эксплуатацию около десяти детских садов в год, чтобы удовлетворить растущие потребности тагильчан.