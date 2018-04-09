Россия готовит ответные санкции в адрес Америки (ВИДЕО)
9 апреля, 13:05Политика
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Россия готовит ответ на санкции Америки.
6 апреля США расширили санкции в адрес РФ, включив в черный список 26 физлиц и 15 компаний.
По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, ответные меры в адрес США сейчас разрабатываются в ведомстве. Насколько они будут жесткими Захарова не сообщила, пишет «Газета.ru».
Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются
Видео: «Рен-ТВ»
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