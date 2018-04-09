Россия готовит ответные санкции в адрес Америки (ВИДЕО)

6 апреля США расширили санкции в адрес РФ, включив в черный список 26 физлиц и 15 компаний.

По словам официального представителя МИДа Марии Захаровой, ответные меры в адрес США сейчас разрабатываются в ведомстве. Насколько они будут жесткими Захарова не сообщила, пишет «Газета.ru».

Будет ответ, мы традиционно это делаем. У нас целый список возможных мер, которые прорабатываются