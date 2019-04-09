Андрей Ленда уволился из администрации Нижнего Тагила

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда написал заявление об отставке, сообщил TagilCity.ru сам чиновник. По информации источника агентства, Ленда так и не сработался с новым главой города Владиславом Пинаевым.
Сам Андрей Ленда заявил TagilCity.ru, что решение о смене работы давно назревало, но это не связано с конфликтом с Владиславом Пинаевым.
Я благодарен Владиславу Юрьевичу за возможность совестной конструктивной работы. В случае необходимости я готов и в дальнейшем помогать главе в решении любых вопросов, связанных с развитием города,прокомментировал TagilCity.ru Андрей Ленда.
На вопрос о его дальнейших планах чиновник сказал: «Решим». Заявление главой города еще не подписано.
По информации источников Ura.ru, аппарат администрации Нижнего Тагила после ухода Ленды ждёт реформа. За подразделением останется только техническое обеспечение работы мэрии. Информационно-аналитическая функция перейдет в вновь созданный департамент информполитики города. Кто возглавит оба подразделения, и как департамент будет пересекаться с деятельностью отдела по работе со СМИ, издание не сообщает.
Андрей Ленда родился в 1976 году в Казахстане. В 1997 году пришел на «Уралвагонзавод», на котором в 2005 году стал помощником генерального директора по работе с молодёжью. После прихода на УВЗ Олега Сиенко Ленда стал одним из членов движения «Чистый город», под знаменами которого корпорация начала свою политическую экспансию во все органы муниципальной власти. На выборах в Нижнетагильскую гордуму 2012 года Андрей Ленда проиграл, но уже через несколько месяцев стал бессменным доверенным лицом экс-мэра Сергея Носова, возглавив его аппарат.