Андрей Ленда уволился из администрации Нижнего Тагила

Сам Андрей Ленда заявил TagilCity.ru, что решение о смене работы давно назревало, но это не связано с конфликтом с Владиславом Пинаевым.

Я благодарен Владиславу Юрьевичу за возможность совестной конструктивной работы. В случае необходимости я готов и в дальнейшем помогать главе в решении любых вопросов, связанных с развитием города,прокомментировал TagilCity.ru Андрей Ленда.

На вопрос о его дальнейших планах чиновник сказал: «Решим». Заявление главой города еще не подписано.

По информации источников Ura.ru, аппарат администрации Нижнего Тагила после ухода Ленды ждёт реформа. За подразделением останется только техническое обеспечение работы мэрии. Информационно-аналитическая функция перейдет в вновь созданный департамент информполитики города. Кто возглавит оба подразделения, и как департамент будет пересекаться с деятельностью отдела по работе со СМИ, издание не сообщает.