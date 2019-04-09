Сергей Сапцын стал новым членом избиркома Екатеринбурга
Сегодня, 15:57ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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Гордума Екатеринбурга назначила нового члена избирательной комиссии. Им стал начальник Информационного управления избирательной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Данная кандидатура была выдвинута избирательной комиссией Свердловской области.
Сергей Петрович один из опытнейших сотрудников областной избирательной комиссии, много лет возглавляет информационное управление аппарата, высказал мнение председатель горизбиркома Илья Захаров.
Кандидатура Сапцына была утверждена единогласно.
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