Аномально жаркая погода прогнозируется на Среднем Урале

Аномально жаркая погода прогнозируется на Среднем Урале
Сегодня, 18:35ПолитикаФото: pixabay.com
Аномально жаркая погода установится на Среднем Урале в выходные.

Теплый циклон установится в Свердловской области в выходные дни. В южной части ночные температуры достигнут восемь градусов тепла, днем градусник покажет 10-15 градусов выше нуля, а в некоторых районах Урала дневные температуры достигнут +18-19 градусов.

Для данного времени года это нестандартно, обычно в это время на Урале холоднее. На семь градусов выше нормы прогнозируются среднесуточные температуры воздуха по Свердловской области, сообщается в Уралгидрометцентре.

После 15 апреля прогнозируется похолодание на 5-8 градусов и дожди.

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