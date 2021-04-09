Аномально жаркая погода прогнозируется на Среднем Урале

Теплый циклон установится в Свердловской области в выходные дни. В южной части ночные температуры достигнут восемь градусов тепла, днем градусник покажет 10-15 градусов выше нуля, а в некоторых районах Урала дневные температуры достигнут +18-19 градусов.
Для данного времени года это нестандартно, обычно в это время на Урале холоднее. На семь градусов выше нормы прогнозируются среднесуточные температуры воздуха по Свердловской области, сообщается в Уралгидрометцентре.
После 15 апреля прогнозируется похолодание на 5-8 градусов и дожди.