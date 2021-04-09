Глава администрации Ленинского района станет вице-мэром Екатеринбурга

Также стало известно еще об одних кадровых перестановках в администрации Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что пост главы администрации Кировского района займет вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Официальных документов на этот счет нет, сообщает «Областная газета».