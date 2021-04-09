Глава администрации Ленинского района станет вице-мэром Екатеринбурга

Глава администрации Ленинского района станет вице-мэром Екатеринбурга
Сегодня, 18:36ПолитикаФото: twitter.com
Глава администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко покидает свой пост. Его назначат на пост вице-мэра.

12 апреля произойдет вступление Дмитрия Ноженкова в должность заместителя мэра Екатеринбурга. Об этом он сообщил на странице Facebook. В его полномочия будут входить вопросы инвестиций, взаимодействия с бизнесом, экономическое развитие.

В должности главы Ленинского района он проработал четыре года. Дмитрий признался, что покидать пост тяжело, поблагодарил всех бывших сотрудников за поддержку.

Также стало известно еще об одних кадровых перестановках в администрации Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что пост главы администрации Кировского района займет вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Официальных документов на этот счет нет, сообщает «Областная газета».

Напомним, депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов региона Александра Старкова.

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Екатеринбург
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