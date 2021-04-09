Глава администрации Ленинского района станет вице-мэром Екатеринбурга

12 апреля произойдет вступление Дмитрия Ноженкова в должность заместителя мэра Екатеринбурга. Об этом он сообщил на странице Facebook. В его полномочия будут входить вопросы инвестиций, взаимодействия с бизнесом, экономическое развитие.
В должности главы Ленинского района он проработал четыре года. Дмитрий признался, что покидать пост тяжело, поблагодарил всех бывших сотрудников за поддержку.
Также стало известно еще об одних кадровых перестановках в администрации Екатеринбурга. В СМИ сообщается, что пост главы администрации Кировского района займет вице-мэр по вопросам потребительского рынка и услуг Владимир Боликов. Официальных документов на этот счет нет, сообщает «Областная газета».
Напомним, депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов региона Александра Старкова.