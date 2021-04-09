Глава Северной Осетии снят с поста Президентом РФ

На место главы Северной Осетии Вячеслава Битарова назначат Сергея Меняйло, экс-главу Севастополя, полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе. Данное сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Вячеслав Битаров возглавлял Северную Осетию почти пять лет. Он был назнаен на должность после смерти предыдущего главы Тамерлана Агузарова.
В опубликованном в сети рейтинге политической устойчивости губернаторов от 16 марта 2021 года, господин Битаров вошел в «красную зону». Рейтинг оставлен компанией «Минченко консалтинг». В него также вошли глава Тувы и Ульяновской области Шолбана Кара-оола и Сергей Морозов, которые покинули на этой неделе свои посты.
Напомним, глава Тувы Шолбан Кара-оола освобожден от должности по собственной инициативе. Он возглавлял республику с 2007 года. Исполняющим обязанности главы назначен Владислав Ховалыг, сообщается на сайте Кремля.