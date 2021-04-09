Отказались от ремонта: жители дома на Тагилстрое требуют признать дом аварийным

Жители дома № 37 по улице Черноморской в Нижнем Тагиле отказались от дополнительных сборов для проведения ремонтных работ, но продолжают жаловаться на сквозные щели в подъездах. В УК заявили, что на январь 2021 года жильцы имели задолженности по ЖКХ.

31 марта 2021 года от верхней части дома № 112 по улице Черноморская в Нижнем Тагиле штукатура упала на тротуар, который находится в нескольких метрах от дома, по нему жильцы проходят к своим подъездам. Проблема обрушения является актуальной не только для жителей дома № 112, но и для жильцов 37-го дома по улице Черноморской. По данным кадастровой карты, оба дома были построен в 1954 году. По словам собственников квартир одного из домов, капитального ремонта не было со времен строительства, в подъезде построек в стенах — сквозные щели. Дом рушится на глазах, его никогда не ремонтировали, по фасаду три сквозные щели в подъезде, уже падают огромные куски штукатур на тротуары, а там ведь ходят люди. В УК наши жалобы бесполезны, в последний раз обращались 1 января 2021 года, они ссылаются на задолженности жителей по статье «Содержание и текущий ремонт общего имущества» и не признают дом аварийным,жалуется Надежда. Фото: tagilcity.ru В августе 2019 года УК «Тагил Сити» инициировала проведение внеочередного общего собрания для утверждения работ по текущему ремонту чердачного перекрытия и определения источника финансирования. Собственникам на обсуждение был предоставлен ориентировочный сметный расчет на 68 тысяч рублей. От проведения ремонта и утверждения дополнительного сбора в размере 69 рублей с одного квадратного метра собственники отказались,говорится в ответе управляющей компании на обращение от жителей. Также на январь 2021 года собственники дома № 37 имели задолженности по ЖКХ в сумме 69,2 тысячи рублей. Работы по капитальному ремонту запланированы на период с 2021 по 2023 годы. В администрации города Нижний Тагил жильцам пояснили, что для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным заявитель должен предоставить в комиссию ряд документов, в том числе заявление о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и заключение специализированной организации, проводившей обследование здания. При формировании пакета документов заявитель может предоставить их в межведомственную комиссию для рассмотрения вопроса о признании многоквартирного дома аварийным. Этот пакет документов является обязательным и предоставляется заявителем. После предоставления документов межведомственная комиссия приступит к рассмотрению вопроса о признании жилого дома аварийным,ответила на комментарий пользователя пресс-служба администрации Нижнего Тагила в группе «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

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