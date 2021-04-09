По 10 тысяч рублей к 9 мая получат полсотни ветеранов Нижнего Тагила

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне тагильские ветераны получат единовременную выплату по 10 тыс рублей.
В этом году деньги получат 26 участников войны и 25 инвалидов, проживающих в Тагиле и пригороде. Всего 51 человек, - уточнили в городском отделении Пенсионного фонда ИА «Все новости».
Известно, что выплаты тагильские ветераны и инвалиды получат вместе с апрельской пенсией.
Напомним, 6 апреля в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц различной техники. Впервые в этом году в столице Среднего Урала генеральная репетиция парада пройдет днем.