По 10 тысяч рублей к 9 мая получат полсотни ветеранов Нижнего Тагила

По 10 тысяч рублей к 9 мая получат полсотни ветеранов Нижнего Тагила
Сегодня, 12:22ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Выплаты по 10 тысяч рублей к 9 мая получат полсотни ветеранов Нижнего Тагила и пригорода.

Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне тагильские ветераны получат единовременную выплату по 10 тыс рублей.

В этом году деньги получат 26 участников войны и 25 инвалидов, проживающих в Тагиле и пригороде. Всего 51 человек, - уточнили в городском отделении Пенсионного фонда ИА «Все новости».

Известно, что выплаты тагильские ветераны и инвалиды получат вместе с апрельской пенсией.

Напомним, 6 апреля в Екатеринбурге состоялась первая репетиция парада Победы, в котором участвуют тысячи военнослужащих и сотни единиц различной техники. Впервые в этом году в столице Среднего Урала генеральная репетиция парада пройдет днем.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
инвалидыобществоПФРветеранывыплатыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы