Похитившей деньги у 92-летнего тагильчанина женщине грозит 4 года лишения свооды

Подозреваемую в совершении открытого хищения денежных средств у пожилого мужчины, совершенное в начале апреля в его квартире на улице Циолковского, установили сотрудники полиции Нижнего Тагила. Женщина уже дала признательные показания, а также возместила причиненный материальный ущерб — 50 тысяч рублей.
Как рассказал сотрудникам полиции 92-летний дедушка, к нему на улице подошли двое — мужчина и женщина и предложили приобрести сварочный аппарат за 5 тысяч рублей. Встреча по поводу приобретения товара, на которую мужчина согласился, произошла чуть позже у него дома. Когда пенсионер доставал деньги, чтобы расплатиться, женщина выхватила их из рук и сбежала.
Установить иномарку, на которой передвигались злоумышленники, стражам порядка удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Отследив передвижения авто через аппаратно — программный комплекс «Безопасный город», его задержали в Екатеринбурге. За рулем оказался уроженец Ставропольского края, который в настоящее время с женой и ребенком проживает в Верхней Пышме. С супругой они подрабатывают тем, что продают в городах области электроинструмент.
32-летняя похитительница денег у пенсионера была задержана по месту проживания. Она пояснила, что не удержалась от соблазна и дала признательные показания.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». До суда она находится под подпиской о невыезде,сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское»
В полиции еще раз призвали жителей города поговорить с пожилыми родными и убедить их не впускать в дом незнакомцев.
Напомним, в начале апреля разбойное нападение на подростка в подъезде раскрыли по горячим следам оперативники Нижнего Тагила и задержали 47-летнего мужчину, который угрожал ножом 11-летнему ребенку, похищая у него телефон.