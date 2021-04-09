Семья на грузовике улетела в кювет на трассе Екатеринбург — Серов

Семья на грузовике улетела в кювет на трассе Екатеринбург — Серов
Сегодня, 16:38ПолитикаФото: УГИБДД по Свердловской области
Вечером 8 апреля семья на грузовике Хендай улетела в кювет в результате аварии на 316 километре трассы Екатеринбург — Серов. Травмы получили супруга водителя и двухлетний ребенок.

Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, семья на грузовом автомобиле направлялась в Екатеринбург из Серова. В дороге водитель, судя по всему, задремал в пути.

36-летний водитель не обеспечил постоянный контроль за ТС, уснул во время движения, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, подтвердили «КП Екатеринбург» в областном УГИБДД.

Медосвидетельствование показало, что мужчина за рулем грузовика был трезв.

В результате аварии пострадала 35-летняя супруга водителя и 2-летний сын. Они были доставлены в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, накануне ночью пьяный подросток угнал автомобиль в Серове. В компании девушки и еще одного парня он поехал кататься и врезался в стену жилого дома.

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