Как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место ДТП, семья на грузовом автомобиле направлялась в Екатеринбург из Серова. В дороге водитель, судя по всему, задремал в пути.
36-летний водитель не обеспечил постоянный контроль за ТС, уснул во время движения, вследствие чего допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием автомобиля, подтвердили «КП Екатеринбург» в областном УГИБДД.
Медосвидетельствование показало, что мужчина за рулем грузовика был трезв.
В результате аварии пострадала 35-летняя супруга водителя и 2-летний сын. Они были доставлены в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.
По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, накануне ночью пьяный подросток угнал автомобиль в Серове. В компании девушки и еще одного парня он поехал кататься и врезался в стену жилого дома.