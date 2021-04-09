Югорский марафон соберет рекордное число лыжников

Югорский марафон соберет рекордное число лыжников
Сегодня, 19:03ПолитикаФото: фрагмент видео
Югорский лыжный марафон, который состоится при поддержке банка “Открытие”, бьет рекордный показатель позапрошлого года по числу заявок. Мероприятие станет одним из наиболее масштабных в истории по количеству именитых спортсменов-участников забега.

Как сообщает muksun.fm, в 2019 году в забеге участвовали 2,5 тыс. спортсменов. В текущем количество участников может превысить цифру в 3 тыс. человек. При этом самую протяженную дистанцию в 50 км решили преодолеть более 1 тыс. спортсменов - на несколько десятков участников больше, чем в позапрошлом году.

По словам Антона Анищенко, старшего вице-президента, директора департамента сети банка “Открытие”, марафон - уже давно не региональное спортивное событие. Это настоящая визитная карточка Югры, известная во всей стране и за ее пределами спортивное мероприятие, которого ожидают тысячи людей. Анищенко отметил, что лыжный марафон делает весь регион более известным и привлекает туристов.

После марафона у болельщиков появится возможность посетить автограф-сессию с именитыми российскими лыжниками: Александром Большуновым, Сергеем Устюговым, Александром Легковым, Николаем Зимятовым и многими другими известными атлетами.

По заверению Александра Легкова, олимпийского чемпиона, спортсмены создадут интригу и поборются за победу. Кроме того, он выразил благодарность банку “Открытие” за возможность поучаствовать в марафоне. Его коллега Николай Зимятов пожелал традиционному для Югры забегу большого будущего.

Следует напомнить, что марафон проходит каждый год начиная с 2013 г. при информационной поддержке федерального медиахолдинга 1MI и ИД «Советский спорт».

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