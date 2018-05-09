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Новости Нижнего Тагила

Дмитрий Медведев большинством голосов в Госдуме утвержден на пост премьер-министра РФ

9 мая 2018, 06:05Добавить новость
политика,Путин,Россия,чиновники,Госдума,Правительство,Дмитрий Медведев,премьер
Кандидатура Дмитрия Медведева на занятие должности председателя правительства получила одобрение от большинства депутатов Государственной Думы РФ.

8 мая на заседании Госдумы РФ большинство депутатов проголосовало за назначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра страны. «За» высказались 372 депутата, «против» – 56 человек. Воздержавшихся не было, сообщают «Известия».

7 мая после инаугурации Владимира Путина, правительство ушло в отставку. В этот же день Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. На заседание, где проходило голосование по данному вопросу, глава государства приехал лично.

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