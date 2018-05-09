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Дмитрий Медведев большинством голосов в Госдуме утвержден на пост премьер-министра РФ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Медведев большинством голосов в Госдуме утвержден на пост премьер-министра РФ

9 мая, 06:05Политика
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