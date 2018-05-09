Дмитрий Медведев большинством голосов в Госдуме утвержден на пост премьер-министра РФ
9 мая, 06:05Политика
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Кандидатура Дмитрия Медведева на занятие должности председателя правительства получила одобрение от большинства депутатов Государственной Думы РФ.
8 мая на заседании Госдумы РФ большинство депутатов проголосовали за назначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра страны. «За» высказались 372 депутата, «против» – 56 человек. Воздержавшихся не было, сообщают «Известия».
7 мая после инаугурации Владимира Путина правительство ушло в отставку. В этот же день Путин предложил кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. На заседание, где проходило голосование по данному вопросу, глава государства приехал лично.
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