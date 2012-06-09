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Закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах вступил в силу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах вступил в силу

9 июня 2012, 13:30ПолитикаЕвгения
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