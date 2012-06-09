Закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах вступил в силу

Теперь за нарушения во время массовых акцийминимальный штраф составит 10 тысяч рублей, а максимальный будет зависеть отправового статуса нарушителя. Для физических лиц сумма штрафа составит 300тысяч рублей, для должностных лиц - 600 тысяч, а юридические лица будут платитьмиллион рублей. Кроме денежного штрафа, вводится и такое наказание, какпочасовые общественные работы на срок до 200 часов.