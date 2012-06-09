Закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах вступил в силу
9 июня 2012, 13:30ПолитикаЕвгения
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В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за нарушения на митингах. В субботу документ, принятый на этой неделе обеими палатами российского парламента и подписанный президентом, публикует «Российская газета».
Теперь за нарушения во время массовых акцийминимальный штраф составит 10 тысяч рублей, а максимальный будет зависеть отправового статуса нарушителя. Для физических лиц сумма штрафа составит 300тысяч рублей, для должностных лиц - 600 тысяч, а юридические лица будут платитьмиллион рублей. Кроме денежного штрафа, вводится и такое наказание, какпочасовые общественные работы на срок до 200 часов.
Что касается внешнего вида участников митингов, тотеперь им запрещено скрывать свои лица, и это касается всех видов маскировки -от карнавальных масок до медицинских марлевых повязок.
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