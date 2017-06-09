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450 миллионов рублей будет выделено на выборы губернатора Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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450 миллионов рублей будет выделено на выборы губернатора Свердловской области

9 июня 2017, 07:30Политика
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