450 миллионов рублей будет выделено на выборы губернатора Свердловской области
9 июня 2017, 07:30Политика
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В Свердловской области стала известна смета на предстоящие выборы губернатора. Будет потрачено 450 миллионов рублей.
395 миллионов будет передано в нижестоящие избиркомы. Из них 262 миллиона будут потрачены на заработную плату сотрудников избирательной комиссии.
55 миллионов избирательная комиссия Свердловской области отложила на непредвиденные расходы.
Самую большую сумму - 55 миллионов рублей - получит Орджоникидзевская избирательная комиссия Екатеринбурга.
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