Кампания по выборам в думу Екатеринбурга официально стартовала
9 июня, 07:05Политика
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Проект постановления об объявлении выборов депутатов городской думы Екатеринбурга был принят городской избирательной комиссией. Тем самым избирательная кампания была официально запущена.
Сюжеты: Екатеринбург
8 июня был дан официальный старт избирательной кампании по выборам в городскую думу Екатеринбурга. А уже 19 июня будет объявлено о выборах главы города. С этого момента желающие занять мэрское кресло смогут подавать заявки в конкурсную комиссию.
По информации «ЕТВ», в состав комиссии, которая должна будет назначить нового главу Екатеринбурга, войдут председатель городского избиркома Илья Захаров, врио главы города Виктор Тестов и председатель Общественной палаты Екатеринбурга Владимир Разбойников.
Выборы городских депутатов и назначение мэра состоятся 9 сентября.
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