Новый врио главы исполкома «Единой России» назначен в Екатеринбурге
9 июня, 06:05Политика
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После отставки Александра Касинцева с поста главы исполнительного комитет партии «Единая Россия» временно исполняющим обязанности был назначен Николай Жуков.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее глава свердловского исполнительного комитета «Единой России» Александр Косинцев написал заявление об отставке. Как считают региональные политологи, произошло это из-за проигрыша на праймериз. Уходя Косинцев рекомендовал на своё место действующего первого заместителя исполкома Андрея Мозолина.
Но президиум генерального совета партии назначил на пост главы исполкома в качестве временно исполняющего обязанности Николая Жукова. По информации Znak.com, в «Единой России» отметили, что Жуков является временным руководителем, тогда как кандидатура нового главы исполкома находится на стадии обсуждения.
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