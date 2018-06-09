Новый врио главы исполкома «Единой России» назначен в Екатеринбурге

Ранее глава свердловского исполнительного комитета «Единой России» Александр Косинцев написал заявление об отставке . Как считают региональные политологи, произошло это из-за проигрыша на праймериз . Уходя Косинцев рекомендовал на своё место действующего первого заместителя исполкома Андрея Мозолина.

Но президиум генерального совета партии назначил на пост главы исполкома в качестве временно исполняющего обязанности Николая Жукова. По информации Znak.com, в «Единой России» отметили, что Жуков является временным руководителем, тогда как кандидатура нового главы исполкома находится на стадии обсуждения.