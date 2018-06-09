Почему у Путина не спрашивали о Свердловской области, Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

Как сообщают TagilCity.ru инсайдерские источники, близкие к АП, официально находясь в отпуске, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время «Прямой линии» присутствовал непосредственно в администрации президента.

Зрители прямой линии обращают внимание на отсутствие вопросов о Свердловской области не только в программе мероприятия, но и в целом на экранах: несколько мониторов одновременно транслировали сообщения от россиян, были и всплывающие окна при показе на экране общих планов или самого президента. Свердловской области или ее городов в повестке не было.

Но ни один из них не был озвучен ведущими или прозвучал бы во время «Прямой линии» лично от жителя Каменского района. По ее мнению, происходит сознательное замалчивание проблем в регионах.

И с этим мнением согласен общественник и юрист Сергей Барсуков из Каменского района. Он руководит инициативной группой жителей Каменского района по организации процедур отставки главы Каменского городского округа Сергея Белоусова и главы Каменска-Уральского Алексея Шмыкова. Сергей и его единомышленники надеялись получить реакцию Владимира Путина на эту инициативу после обоснования причин ее возникновения, но не вышло – к общению с президентом их не допустили:

7 июня 2018 года прошла горячая линия Президента РФ В. Путина с населением России. Люди звонили и жаловались на проблемы ЖКХ, коррупции среди местных чиновников, рост цен на бензин, плохое качество дорог и т.д. Как ни странно проблем от жителей Свердловской области в эфире не озвучили. Хотя многие из моих знакомых и я лично обратились на горячую линию с разными вопросами. На мой взгляд все это не что иное, как показуха работы власти.

Люди надеются, что их услышат, им помогут, но на деле это далеко не так. И кроме своих собственных сил надежды нет ни на кого, в частности на нашу власть. Сегодня в Каменском городском округе коммунальные сети изношены на 80 процентов, фекальные массы заполоняют местные водоемы ввиду выхода из строя очистных сооружений. На все наши обращения мы получаем отписки как от чиновников, так и от органов прокуратуры.

Ни чуть не лучше обстановка и в Каменске-Уральском: город обрастает свалками, дороги общего пользования находятся в неудовлетворительном состоянии, экологическая ситуация ухудшается с каждым днем, городские чиновники бездействуют, зато активно среди них процветает коррупция. Сегодня жителями инициирована работа по отставке главы Каменского городского округа Сергея Белоусова, ведется работа по инициированию отставки главы Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии УрФУ Александр Кузнецов считает, что игнорирование темы Свердловской области редакцией «Прямой линии» – это результат влияния «прособянинских» кругов в администрации, которые не хотели бы обратить внимание президента и общественности на многочисленные проблемы в регионе, связанные с тлеющими внутриэлитными конфликтами, и в том числе, с неисполнением прямых распоряжений президента хозяйственного и социального характера ставленнику Сергея Собянина Евгению Куйвашеву.

Политтехнолог Роман Зыков уверен, что надеявшийся получить министерский пост в Правительстве РФ губернатор Куйвашев, не получив его, все-таки укрепил свои позиции как губернатор и региональный политик:

Проект «Прямая линия» с президентом в этот раз решал задачку не только демонстрации духовного скрепления главы России и народа, но и задачу кнута и пряника для важного звена отечественного бюрократического класса – губернаторского корпуса. Те губернаторы, которые не оказались на экране, вздыхали спокойно.

Свердловская область на хорошем счету и губернатор также. Недаром он был одним из возможных претендентов в федеральный кабмин, но кому-то с Урала надо было остаться в регионе, ведь и так жирно – с одного округа забирать глав субъектов в министры (Кобылкин, Якушев). Ввиду сего, око государево обошло стороной Свердловскую область, ну, и как полагается, проблемы простых свердловчан.

Руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что отсутствие Свердловской области в повестке «Прямой линии» с Путиным является свидетельством того, что регион находится в стабильно благополучном состоянии:

Страна у нас большая, проблем много в других регионах, которые находятся в более худших условиях. Кстати, регионы Уральского федерального округа вообще не оказались в поле зрения «Прямой линии».