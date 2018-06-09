Свердловский депутат Дмитрий Ионин примет участие в выборах главы Магаданской области

Окончательное решение по поводу кандидатуры Ионина пока не принято, отмечает издание Znak.com.

В 2015 году Дмитрий Ионин был куратором на выборах в Законодательное собрание Магаданской области. Депутат отметил, что ему там понравилось, поэтому он не против участия в выборах.

В настоящее время временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области является Сергей Константинович Носов, экс-глава Нижнего Тагила. Врио губернатора будет участвовать в выборах губернатора после процедуры праймериз «Единой России».

Ранее сообщалось, что на первой встрече Сергей Носов отчитал магаданских министров за неудовлетворительные, по его мнению, отчёты счётной палаты, а также в сфере здравоохранения и энергетики.