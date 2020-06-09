Уставной суд поставил точку в возникшем в думе Асбеста конфликте

Суд принимал решение по двум пунктам: может ли дума отправить в отставку депутата, если за это проголосовали менее двух третей депутатов и законно ли решение гордумы, по которому этот порядок отменялся. Суд принял вердикт, что оба вопроса не соответствуют уставу Свердловской области.

Напомним, что согласно уставу, решение об увольнении лица с утратой доверия должно приниматься большинством голосов, то есть двух третей. Данное требование асбестовского регламента не соответствует ФЗ «О местном самоуправлении» и нескольким статьям устава Свердловской области. Из-за нарушения порядка было принято решение об отмене этого пункта.

Ранее, заявителем по делу лишения мандата Натальи Крыловой был депутат Законодательного собрания Михаил Зубарев. В марте прошлого года дума Асбеста 11 голосами из 18 приняла решение о досрочном прекращении ее полномочия по причине утраты доверия. Но Андрей Самарин, занимающий на тот период должность председателя думы, отказался подписать документ. Он сослался на то, что 11 голосов — это меньше двух третей. Ему возразили, что для решения достаточно большинства голосов. После инцидента, дума провела референдум снова, но депутатов было только 13. Наталья Крылова ранее обжаловала решение, добавив, что для кворума нужно 14 человек. Самарина лишили мандата из-за нарушений антикоррупционного законодательства.