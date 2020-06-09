В партии «Патриоты России» рассказали, какие поправки в Конституцию РФ самые важные

Надежда Корнеева утверждает, что внесение поправок в Конституцию является актуальным. Первой важной поправкой она считает ту, что касается гражданства чиновников и тех, кто стоит у власти. Корнеева придерживается мнения, что они должны, в первую очередь, иметь только российское гражданство и переживать вместе со всеми происходящее в стране.

Кроме того, важной зампред партии считает поправку о приоритете Конституции Российской федерации над международным правом.

Потому что у нас есть свои традиции исторические, правовые и культурные и мы не должны позволять кому-то учить нас жизни. Сейчас мы видим как в Америке, например, расправляются с собственными гражданами и при этом учат нас, как нам быть. Поэтому я считаю важным приоритет российской Конституции, говорит Корнеева.

Что касается даты голосования, по мнению Корнеевой, она выбрана продуманно. Ситуация с коронавирусом становится стабильной, а заболеваемость снижается. К тому же голосование будет проходить несколько дней, что позволит избежать скопления людей.

Корнеева отмечает, что любая конструктивная критика, даже против поправок, приемлема. Она уверена, что люди понимают в какой стране они жили вчера, живут сегодня и будут жить завтра.

Также она считает, что разъяснительная работа по поправкам велась хорошо.