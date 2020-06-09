Заксобрание Свердловской области расширило полномочия губернатора

Во-первых, глава области отныне может определять нормы и правила поведения жителей региона во время введения режима повышенной готовности. Евгений Куйвашев ввёл особые условия в связи с пандемией ещё 30 марта, в том числе, и правила поведения для уральцев – обязательное ношение масок, самоизоляция и так далее. Полностью эти ограничения не сняты – пока идёт поэтапное изменение режима.

Во-вторых, губернатор сможет своим указом устанавливать дополнительные ограничения на продажу спиртосодержащей продукции – и в этом случае в Свердловской области Евгением Куйвашевым введены изменения. Согласно его указу, на время пандемии продажу спиртного ограничили после 19 часов до 10 утра.