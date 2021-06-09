Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину
Сегодня, 18:35ПолитикаФото: страница Эммануэль Макрон в инстаграм
Во время поездки на юго-восток страны Эммануэль Макрон получил пощечину от жителя Франции со словами «Долой Макрона».

Во время визита в регион Франции президент Эммануэль Макрон подошел к толпе людей, чтобы поприветствовать их и пожать им руки, сообщают «Новые известия». В момент рукопожатия один из местных жителей ударил президента по лицу. Макрона отвели в сторону. К нападавшему подбежала охрана.

Фото:"Новые известия"

На французского президента это уже не первый случай нападения, сообщают «Новые известия». В 2011 году на президента Николя Саркози во время его визита в город Бракс на юго-западе страны напал хулиган. Президент шел вдоль ограждения, когда один из местных жителей протянул ему руку. Имитируя, будто намеревается поздороваться с ним, хулиган схватил президента за пиджак и резко дернул в свою сторону. После чего произошло задержание жителя Франции.

президентФранцияохрана
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы