Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину

Во время визита в регион Франции президент Эммануэль Макрон подошел к толпе людей, чтобы поприветствовать их и пожать им руки, сообщают «Новые известия». В момент рукопожатия один из местных жителей ударил президента по лицу. Макрона отвели в сторону. К нападавшему подбежала охрана.
На французского президента это уже не первый случай нападения, сообщают «Новые известия». В 2011 году на президента Николя Саркози во время его визита в город Бракс на юго-западе страны напал хулиган. Президент шел вдоль ограждения, когда один из местных жителей протянул ему руку. Имитируя, будто намеревается поздороваться с ним, хулиган схватил президента за пиджак и резко дернул в свою сторону. После чего произошло задержание жителя Франции.