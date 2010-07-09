Сломанная вувузела стоила голландцу работы
9 июля 2010, 16:03ПолитикаОльга
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Голландца уволили после того, как он распилил вувузелу коллеги.
44-летнего Нельса ван Тура сильно раздражал громкий звук этого музыкального инструмента. Он не следит за матчами чемпионата мира по футболу, поэтому не знает, что такое вувузела. С каждым новым успешным матчем сборной Голландии ситуация на работе становилась все хуже и хуже. А после выхода голландцев в финал чемпионата мира, сотрудники предприятия прикрепили вувузелу к воздушному компрессору и звук стал просто невыносим. Нельс Ван Тур не выдержал, взял нож и распилил музыкальный инструмент. Рабочего вызвали к начальству и уволили.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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