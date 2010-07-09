Только два водоема в Свердловской области пригодны для купания

"Из водоемов 33 зон рекреации Свердловской области по состоянию на 1 июля санитарным правилам и нормам соответствуют только два места купания - на восточном берегу озера Шарташ и на карьере "Комфорт" в Сысерти". Как отмечает Интерфакс-Урал, главной проблемой эксплуатации зон рекреаций является отсутствие хозяев, которые следили бы за санитарным состоянием пляжей.