В Екатеринбурге откроются консульства Мексики, Швейцарии и Словакии
9 июля 2010, 16:07ПолитикаОльга
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В ближайшее время в Екатеринбурге планируется открытие консульств Словацкой Республики, Мексики и Швейцарии.
Об этом рассказал «Джаст Медиа» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов. По его словам, консульство Словацкой Республики начнет работу через полтора месяца, а консульства Мексики и Швейцарии будут созданы в течение максимум полутора лет.
В мае в Екатеринбурге открылось консульство Азербайджана, и об учреждении поста почетного консула заявил представитель Кипра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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