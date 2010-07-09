В Екатеринбурге откроются консульства Мексики, Швейцарии и Словакии

Об этом рассказал «Джаст Медиа» министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Александр Харлов. По его словам, консульство Словацкой Республики начнет работу через полтора месяца, а консульства Мексики и Швейцарии будут созданы в течение максимум полутора лет.