Вакансий в России стало больше

Сейчас в России самые востребованные специальности, по данным «Работа@mail.ru », финансовый директор, нотариус, менеджер по подбору персонала, маркетолог-аналитик, редактор, менеджер по закупкам, страховой агент, менеджер по логистике, программист, оператор станков с ЧПУ, архитектор, агроном, риэлтор, автослесарь, столяр, швея и парикмахер.

«С декабря по июнь выросли и зарплатные предложения работодателей, — отмечает Валерия Чернецова, руководитель аналитического направления исследовательского центра SuperJob.ru. — В июне 2010 г. зарплатные индексы достигли докризисного уровня октября 2008 г. Зарплатный индекс в сегменте “маркетинг — реклама — PR” в июне 2010 г. был на 7,6 процентного пункта выше, чем в декабре 2009-го, в сегменте “информационные технологии” — выше на 4,9 п. п., в сегменте “строительство” — на 4 п. п.». С Чернецовой солидарен вице-президент Mail.ru Олег Ильичев. По его данным, в строительстве по инженерным специальностям заработная плата не только вернулась к докризисным показателям, но на 5-7% выросла.