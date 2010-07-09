Вакансий в России стало больше
Объем вакансий на российском рынке труда по итогам первого полугодия 2010 года достиг докризисного уровня, а в число наиболее востребованных профессий входят нотариус, архитектор, агроном, риелтор, столяр, парикмахер и швея.
Об этом пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные крупнейших интернет-рекрутинговых порталов - Superjob, Headhunter и "Работа@mail.ru".
Сейчас в России самые востребованные специальности, по данным «Работа@mail.ru», финансовый директор, нотариус, менеджер по подбору персонала, маркетолог-аналитик, редактор, менеджер по закупкам, страховой агент, менеджер по логистике, программист, оператор станков с ЧПУ, архитектор, агроном, риэлтор, автослесарь, столяр, швея и парикмахер.
«С декабря по июнь выросли и зарплатные предложения работодателей, — отмечает Валерия Чернецова, руководитель аналитического направления исследовательского центра SuperJob.ru. — В июне 2010 г. зарплатные индексы достигли докризисного уровня октября 2008 г. Зарплатный индекс в сегменте “маркетинг — реклама — PR” в июне 2010 г. был на 7,6 процентного пункта выше, чем в декабре 2009-го, в сегменте “информационные технологии” — выше на 4,9 п. п., в сегменте “строительство” — на 4 п. п.». С Чернецовой солидарен вице-президент Mail.ru Олег Ильичев. По его данным, в строительстве по инженерным специальностям заработная плата не только вернулась к докризисным показателям, но на 5-7% выросла.
«Всплеск вакансий вызван эффектом отложенного спроса», — считает Алевтина Борисова, руководитель группы услуг по управлению персоналом КПМГ в России и СНГ. Кроме того, значительно увеличилась межфирменная мобильность, что является дополнительным фактором роста числа вакансий.