Жара будет нарастать
9 июля 2010, 15:49ПолитикаОльга
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Средний Урал ожидают жаркие выходные, до + 31-го градуса.
При этом не будет даже намека на дождь. Освежающие осадки выпадут в понедельник – но они, по данным синоптиков, будут небольшими. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском Гидрометеоцентре, следующую неделю, согласно долгосрочному прогнозу, столбик термометра днем замрет на отметке в пределах +28ºС, ночью будет около +20ºС.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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