Жара будет нарастать

При этом не будет даже намека на дождь. Освежающие осадки выпадут в понедельник – но они, по данным синоптиков, будут небольшими. Как сообщили Накануне.RU в Свердловском Гидрометеоцентре, следующую неделю, согласно долгосрочному прогнозу, столбик термометра днем замрет на отметке в пределах +28ºС, ночью будет около +20ºС.