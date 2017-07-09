Путин приедет в Екатеринбург на «Иннопром»

Открытие состоится 9 июля с 19:00 до 20:00 местного времени, утром 10 июля Владимир Путин посетит выставку в качестве гостя. С 12:00 двери «Иннопрома» откроются для посетителей.

В Екатеринбурге усилены меры безопасности в связи с предстоящим визитом главы государства. Особенное внимание полиции и спецслужб уделяется охране Кольцовского тракта и тех мест, где ожидается появление президента.

«Иннопром-2017» будет седьмой по счёту выставкой. Впервые двери «Иннопрома» открылись в 2010 году по инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина.