Путин приедет в Екатеринбург на «Иннопром»
9 июля 2017, 10:05Политика
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С 9 по 10 июля Президент РФ Владимир Путин посетит столицу Свердловской области для участия в открытии выставки «Иннопром».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Открытие состоится 9 июля с 19:00 до 20:00 местного времени, утром 10 июля Владимир Путин посетит выставку в качестве гостя. С 12:00 двери «Иннопрома» откроются для посетителей.
В Екатеринбурге усилены меры безопасности в связи с предстоящим визитом главы государства. Особенное внимание полиции и спецслужб уделяется охране Кольцовского тракта и тех мест, где ожидается появление президента.
«Иннопром-2017» будет седьмой по счёту выставкой. Впервые двери «Иннопрома» открылись в 2010 году по инициативе губернатора Свердловской области Александра Мишарина.
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