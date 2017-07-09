Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с задержкой зарплаты на НТЗТИ в Нижнем Тагиле

Президент провел встречу с врио губернатора региона Евгением Куйвашевым, на которой передал главе области обращения и жалобы россиян по итогам прямого эфира.

Он акцентировал внимание Куйвашева на том, что информация о своевременных выплатах в бюджетной сфере не соответствует действительности. Путин сообщил, что люди фиксируют множество случаев невыплаты и задержек зарплаты.

Я вам это все передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление сказал Путин.

Владимир Путин показал Евгению Куйвашеву отрывок «прямой линии», в котором сотрудники НТЗТИ рассказали: директор заявил им, что те не получат деньги, пока к нему лично не обратиться Путин.

Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит сказал Путин.

Директора завода, по поручению Куйвашева, «уже устанавливают», пишет ТАСС. Врио губернатора пообещал разобраться в ситуации. Ранее ситуацией интересовался прокурор региона Сергей Охлопков.