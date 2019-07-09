Евгения Чудновец официально выдвинулась на довыборы в Госдуму по Серовскому округу

Кроме Чудновец документы подали Ирина Скачкова от партии «Яблоко» и секретарь свердловского обкома «Коммунистов России» Дмитрий Зенов.

Чудновец выдвинул на довыборы высший совет ЛДПР, после того, как она была оправдана по делу о репосте. Далее будет принято решение о том, выдвигать ли ее на выборы в 2021 году в Заксобрание.

Место в Госдуме по Серовскому округу стало вакантным после того, как Сергей Бидонько стал вице-губернатором Свердловской области.