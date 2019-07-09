Евгения Чудновец официально выдвинулась на довыборы в Госдуму по Серовскому округу
Активистка Евгения Чудновец подала документы на довыборы в Госдуму от партии ЛДПР, сообщает пресс-служба избиркома Свердловской области.
Кроме Чудновец документы подали Ирина Скачкова от партии «Яблоко» и секретарь свердловского обкома «Коммунистов России» Дмитрий Зенов.
Чудновец выдвинул на довыборы высший совет ЛДПР, после того, как она была оправдана по делу о репосте. Далее будет принято решение о том, выдвигать ли ее на выборы в 2021 году в Заксобрание.
Место в Госдуме по Серовскому округу стало вакантным после того, как Сергей Бидонько стал вице-губернатором Свердловской области.
Вчера на довыборы избирком отказался регистрировать Сергея Капчука из-за непогашенной судимости. Также на мандат претендуют Антон Шипулин от «Единой России», бывший экскаваторщик КГОКа Габбас Даутов от КПРФ, фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин от «Справедливой России», координатор партии «Зеленые» по УрФО Игорь Рузаков.