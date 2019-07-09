«Партия роста» обжалует отказ избиркома регистрировать Капчука на выборах

Из-за отказа в регистрации своего кандидата «Партия роста» намерена обратиться в Свердловский областной суд, а затем в Верховный суд РФ.

Напомним, 8 июля стало известно, что документы Капчука не будут регистрировать в связи с непогашенной судимостью. Партия ссылается на то, что судимость не может быть непогашенной, так как бизнесмен был освобожден от наказания по амнистии.