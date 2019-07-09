«Партия роста» обжалует отказ избиркома регистрировать Капчука на выборах
Сегодня, 20:01ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Решение избиркома Свердловской области, согласно которому Сергея Капчука не зарегистрировали в качестве претендента в депутаты по Серовскому избирательному округу, «Партия роста» попытается обжаловать в суде. Об этом Капчук написал в Facebook.
Из-за отказа в регистрации своего кандидата «Партия роста» намерена обратиться в Свердловский областной суд, а затем в Верховный суд РФ.
Напомним, 8 июля стало известно, что документы Капчука не будут регистрировать в связи с непогашенной судимостью. Партия ссылается на то, что судимость не может быть непогашенной, так как бизнесмен был освобожден от наказания по амнистии.
Капчук был первым бизнесменом из списка уполномоченного по правам предпринимателей в РФ Бориса Титова, который вернулся в Россию после проживания за рубежом. В России он был приговорен к двум годам условно за мошенничество, однако попал под амнистию.
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