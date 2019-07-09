СМИ: Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

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В Кольцово приземлился борт № 1, на котором прибыл президент России Владимир Путин, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолет приземлился в Екатеринбурге в 14.16 по местному времени.
Планируется, что глава государства сразу отправится на саммит GMIS-2019, а от туда — на встречу со студентами УрФУ.
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