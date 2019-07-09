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СМИ: Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конфликт вокруг Храма-на-Драме
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СМИ: Владимир Путин прилетел в Екатеринбург

Сегодня, 14:29ПолитикаФото: Официальный сайт Кремля
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