Денис Новоженов начал «зачищать» команду Кушнарева на НТМК?

Кушнарев должен покинуть пост после Дня металлурга, однако, по словам работников управления комбинатом, он уже отошел от дел, и к исполнению обязанностей приступил Денис Новоженов. Новый управленец тут же приступил к формированию «своей команды». Источники говорят, что уже были уволены два менеджера, работавшие на заводе под руководством Кушнарева. На предприятии идут разговоры о дальнейших увольнениях сотрудников из команды Кушнарева.

Кроме того, 8 июля ряд уральских СМИ опубликовал данные о вспышке коронавируса в одном из цехов предприятия. В частности, АН «Между строк» со ссылкой на Дениса Новоженова написало, что основной причиной массовой заболеваемости стало нарушение регламентов, а также недооценка руководством цеха возможных рисков.

Таким образом управленец указывает на возможную некомпетентность нынешнего руководства и ошибки действующих руководителей цехов и подразделений. Что также может быть основанием для увольнения.