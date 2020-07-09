Денис Новоженов начал «зачищать» команду Кушнарева на НТМК?
Руководитель дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Денис Новоженов, который сменит уволившегося управляющего директора НТМК Алексея Кушнарева, вступил в должность раньше срока и уже начал «зачистку на предприятии», сообщили TagilCity.ru несколько источников на комбинате.
Кушнарев должен покинуть пост после Дня металлурга, однако, по словам работников управления комбинатом, он уже отошел от дел, и к исполнению обязанностей приступил Денис Новоженов. Новый управленец тут же приступил к формированию «своей команды». Источники говорят, что уже были уволены два менеджера, работавшие на заводе под руководством Кушнарева. На предприятии идут разговоры о дальнейших увольнениях сотрудников из команды Кушнарева.
Кроме того, 8 июля ряд уральских СМИ опубликовал данные о вспышке коронавируса в одном из цехов предприятия. В частности, АН «Между строк» со ссылкой на Дениса Новоженова написало, что основной причиной массовой заболеваемости стало нарушение регламентов, а также недооценка руководством цеха возможных рисков.
Таким образом управленец указывает на возможную некомпетентность нынешнего руководства и ошибки действующих руководителей цехов и подразделений. Что также может быть основанием для увольнения.
Напомним, об уходе Алексея Кушнарева TagilCity.ru от собственных источников стало известно еще в середине июня. Однако пресс-служба комбината данные опровергла. Спустя 10 дней Кушнарев сам выступил с обращением, в котором подтвердил сведения о своем уходе. Среди возможных причин назывались его разногласия с московским руководством ЕВРАЗа из-за размера финансовых вливаний в бюджет Нижнего Тагила.