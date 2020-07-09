Облсуд вернул мандат депутату думы Асбеста Наталье Крыловой

Напомним, что в ноябре 2019 года мандата был лишен спикер гордумы Асбеста от КПРФ Андрей Самарин. Причиной лишения полномочий стало нарушения в декларациях о доходах. На его место назначили Ольгу Щапову, которая была его замом. Но через месяц депутаты выбрали нового председателя Сергея Ларионова из «Справедливой России». Одновременно они лишили мандата Наталью Крылову — также представителя КПРФ — за нарушения в декларациях 2017 года. Оба решения думы суд признал незаконными, но Ларионов обжаловал вердикт.